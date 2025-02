Frank Raes geeft Gent en Anderlecht hoop met verhaal over Lierse en zegt ook wat over Beerschot

De kans dat KAA Gent zich op bezoek bij Real Betis Sevilla nog kan plaatsen voor de volgende ronde in de Challenger Pro League is heel klein. En ook de kansen voor Anderlecht en Union SG zijn eerder klein te noemen. Toch gelooft Frank Raes er toch nog in.

"Het zijn toch interessante wedstrijden. Ik vertrouw op remontada's en comebacks. Het is jammer dat Dante Vanzeir niet meespeelt in de basis bij Gent voor mij wat dat betreft. Als het zou lukken, dan wordt het een historische avond", opende Frank Raes de debatten op Play6.

Beerschot in eerste klasse?

"Of er nog een ploeg zal doorgaan in Europa? Alles kan, Beerschot kan ook nog in eerste klasse blijven. Dat is hetzelfde voor mij." Het gebeurde nochtans al in het verleden, want in 1971 haalde Lierse een 0-2 achterstand op tegen Leeds United.

In Engeland werd met 0-4 gewonnen. "Van die wedstrijd zijn er geen beelden", kon Raes zich herinneren. De spelers zijn toen zelfs moeten gaan zeggen thuis dat ze geplaatst waren.

De Pirlo van Lier

"Leeds was toen top in Engeland, een hele goede ploeg met allemaal internationals. Lierse had toen ook een goede ploeg natuurlijk, met onder meer Frans Vermeyen - de Pirlo van Lier. "

"Die heeft later nog een café opengedaan, verwijzend naar het stadion van Leeds uit die tijd. Swat Janssens was er bij, Peter Ressel - een echte sneltrein."