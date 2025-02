De blessures blijven zich opstapelen bij Anderlecht: ook deze speler is er niet bij in derby tegen Union

RSC Anderlecht kampt met een ware blessuregolf de laatste weken, waarin het onder meer Dolberg, Verschaeren en Stroeykens verloor. Nu is daar weer een speler bij gekomen: Tristan Degreef mist zeker de wedstrijd tegen Union komende zondag, met een rugblessure.

Het loopt dit seizoen helemaal mis in de ziekenboeg van paars-wit. Sleutelspelers als Jan Vertonghen en Thorgan Hazard hadden meer tijd om te recupereren nodig dan oorspronkelijk gehoopt.

Ook andere basisspelers als Mario Stroeykens en Kasper Dolberg zijn al verschillende keren in de Brusselse ziekenboeg terecht gekomen. Nu is daar nóg een basispion van David Hubert bijgekomen.

Rugblessure

Aanvallende middenvelder Tristan Degreef is out met een rugblessure en mist zeker al de thuiswedstrijd tegen stadsgenoot Union, dat vertelt HLN. Het is niet de eerste blessure voor Degreef diit seizoen, de jonge Belg liep in december ook al een lichte kwetsuur op, die hem twee weken aan de kant hield.

Het zal puzzelen worden voor Hubert, komende zondag tegen Union. Hij kon al zeker niet rekenen op topschutter Dolberg en Yari Verschaeren, die eindelijk naar zijn oude vorm toe aan het groeien was.

Over spelers als Stroeykens en Edozie, die de Europese wedstrijd tegen Fenerbahçe volgden vanuit de tribune, is nog geen bevestiging of zij al dan niet fit zijn voor Union. Degreef is er alvast zeker niet bij deze zondag.