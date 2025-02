📷 Kogel door de kerk: 'Talbi heeft gekozen bij welke nationale ploeg hij zal spelen'

Talbi scoorde dinsdagavond twee keer voor Club Brugge in de Champions League. Een absolute apotheose voor de youngster, na een seizoen dat steeds in stijgende lijn ging.

Volgens Africafoot gaat het nu nog sneller gaan voor Talbi. Er zou zelfs een bod van Napoli in het Jan Breydelstadion binnengelopen zijn en ook West Ham en Leicester City hebben interesse.

De marktprijs van Talbi ligt volgens Transfermarkt op 3 miljoen euro, maar er zal voor meer op tafel gelegd moeten worden om hem weg te plukken bij blauwzwart.

Talbi is slechts de vierde speler, jonger dan 20 jaar, die twee keer scoort in de knock-outfase van het kampioenenbal. Eerder deden Kylian Mbappé, Erling Haaland en Nicolo Zaniolo dat al.

Volgens Africafoot is er ook een knoop doorgehakt in het dossier van international. De Koninklijke Marokkaanse Voetbal Federatie (FRMF) zou Talbi officieel overtuigd hebben om voor hen te spelen.

