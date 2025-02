Luka Vuskovic spreekt zich uit over zijn toekomst: volgend seizoen Premier League of de Kempen?

Luka Vuskovic is de ontdekking van dit seizoen bij Westerlo. Maandag wordt de verdediger nog maar 18 jaar.

Vuskovic wil niet te veel vieren, zelfs niet als Westerlo zich handhaaft in de competitie. "Als we ons redden, is er geen reden om te vieren. Daar hebben we te veel kwaliteit voor", zegt hij in de Gazet van Antwerpen.

Vuskovic kijkt uit naar zijn debuut in de Premier League bij Tottenham, al had hij aanvankelijk twijfels toen hij daar tekende. "Ik had amper tien wedstrijden voor Hajduk gespeeld. Intussen heb ik toch al wat ervaring."

"Zonder arrogant te zijn, kan ik zeggen dat ik voldoende kwaliteiten getoond heb. Misschien moet ik nog wat extra aan mijn snelheid werken, al toont Mats Hummels aan dat je ook zonder die snelheid het verschil kan maken.”

Vuskovic is niet bang om tegen grote tegenstanders zoals Haaland en Havertz te spelen. Met 13 verloren wedstrijden en 37 tegendoelpunten in de Premier League kunnen ze in Londen volgend seizoen wel een stabiele verdediger gebruiken.

Toekomst bij Westerlo?

“Als ik mijn debuut bij Tottenham gemaakt heb, is het goed. Of er een kans is dat ik toch bij Westerlo blijf? Daar is nog niet over gesproken", besluit de Kroaat.