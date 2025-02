Veel heeft paars-wit wel niet kunnen genieten van zijn kwaliteiten: Ajax-revelatie Mika Godts spreekt over zijn tijd bij Anderlecht

Mika Godts heeft Neerpede in 2020 verlaten voor KRC Genk. Ajax plukte hem daar weg begin 2023, maar hij vergeet zeker niet waar het allemaal begon voor hem.

Mika Godts (19 jaar) heeft zijn opleiding genoten in Neerpede tot zijn 15e, waarna hij Anderlecht in 2020 verliet voor Racing Genk. Hij is een van de vele grote talenten van Anderlecht die de club verlieten voordat ze doorbraken: denk bijvoorbeeld aan Karetsas en El Khannouss, die ook bij Genk terechtkwamen, of aan Bounida en Lavia die naar het buitenland vertrokken.

Maar ook Genk heeft niet lang kunnen profiteren van het talent van Godts, aangezien hij in 2023 een contract tekende bij Ajax voordat hij zijn debuut kon maken bij het eerste elftal. Nu als vaste waarde in Nederland, blikt Mika Godts terug op zijn tijd bij Anderlecht.

"In mijn tijd bij Anderlecht heb ik goede trainers gehad, misschien ook wat mindere, maar daar gaan we niet in detail op in. Als ik er één goede moet noemen dan is het Arvid De Koster, dat was mijn eerste trainer bij Anderlecht toen ik zeven jaar was", herinnert de Ajacied zich bij ESPN.

"Die liet me gewoon doen en toen ging het ook goed. Anderlecht was natuurlijk zoals Ajax, lekker voetballen. Daar heb ik veel bijgeleerd", zegt Godts nog.

Dit seizoen maakt Mika Godts echt naam bij Ajax Amsterdam. Met 33 wedstrijden in alle competities op de teller, maakte hij al acht doelpunten en gaf hij vijf assists.