Onthutste Deschacht heeft erg harde woorden voor paars-wit: "Ze hebben geen spelsysteem, ik herken dit Anderlecht niet"

Het is niet het avondje geworden dat paars-wit voor ogen had. Een ex-speler van Anderlecht is onthutst over het spelniveau dat hij te zien kreeg.

In zijn analyse bij DAZN blijkt al snel dat Olivier Deschacht zwaar ontgoocheld is in datgene dat Anderlecht zondagavond op de mat heeft gebracht. "Ze hebben geen spelsysteem, hé. Nu spelen ze weer met drie centrale verdedigers. Ik zie geen patronen. Ze komen een mannetje tekort op het middenveld. Ik herken dit Anderlecht niet meer", is Deschacht erg scherp voor zijn oude club.

Er zit te weinig herkenbaarheid in het spel van RSCA, oppert de man die destijds op de linksachter concurrent na concurrent aftroefde. "Union speelt ook niet goed, maar heeft wel spelers die elkaar weten te vinden. Dat zijn automatismen. Die zie ik niet bij Anderlecht. Het wordt nog warm op Anderlecht", waarschuwt hij voor woede van de fans.

Enkele lichtpuntjes voor Anderlecht

Er weerklonk nu ook al boegeroep na het laatste fluitsignaal. Deschacht weet ook wel dat enkele belangrijke sterkhouders out zijn. "Hopelijk kunnen ze Dolberg en Stroeykens recupereren. Vertonghen heeft goede minuten gemaakt. Ik vond Hazard een goeie eerste helft spelen. Dat waren de lichtpunten", ziet hij toch kleine zaken waar Anderlecht zich aan kan optrekken.

Ook in het klassement is er nog niet al te veel reden tot paniek. "Het halen van de top zes is in orde en de punten worden verdeeld. De top twee is weg voor Anderlecht", sluit Deschacht wel uit dat paars-wit nog meedoet voor de titel. Een derde plek is wel nog mogelijk, maar dan moet Hubert er meer structuur en vuur in krijgen.

Deschacht wil weer een identiteit zien

"Ze moeten een identiteit en DNA terugvinden. Dat ze hun voet zetten en ervoor gaan: dat mis ik een beetje bij Anderlecht", is de analist duidelijk.