🎥 Net als in zijn gloriedagen bij Anderlecht: Anders Dreyer doet monden openvallen in de MLS en gaat de geschiedenisboeken in

De MLS is onlangs weer begonnen, en Anders Dreyer zal een van de nieuwe gezichten zijn om in de gaten te houden. De Deen scoorde meteen twee doelpunten in zijn eerste wedstrijd.

San Diego FC heeft flink uitgehaald in zijn allereerste competitiewedstrijd in de MLS. In de nacht van zondag op maandag reisde de nieuwe Californische franchise af naar LA Galaxy, de regerend kampioen en grote favoriet.

En San Diego won met 0-2, met slechts één naam op het scorebord: die van Anders Dreyer. De Deen die deze winter overkwam van RSC Anderlecht heeft voor altijd zijn plaats in de geschiedenis verzekerd als de eerste doelpuntenmaker van San Diego FC.

Profiterend van een fout van de defensie van LA Galaxy aan het begin van de tweede helft, rondde Dreyer later opde match een snelle tegenaanval af in de blessuretijd om 0-2 te maken en de overwinning voor zijn team veilig te stellen.

De Deense international verliet Anderlecht op 31 januari om naar de te trekken MLS voor 5,5 miljoen euro. Een mooi bedrag, hoewel het ver onder de geschatte waarde van de speler lag (10 miljoen).

Dit seizoen had Dreyer moeite om de ongelooflijke efficiëntie van 2023-2024 terug te vinden, met slechts 3 doelpunten (en 6 assists) in de competitie. Vorig seizoen had de Deen er 19 gescoord in 37 wedstrijden.