Analist ziet dat JPL-verdediger van 10 miljoen euro perfect bij deze Belgische club zou passen: "Zou een ideale tussenstap zijn"

Luka Vuskovic maakte dit seizoen al veel indruk bij KVC Westerlo. Na dit seizoen trekt hij normaal gezien weer naar Tottenham, al kan het goed zijn dat de Engelse club hem opnieuw uitleent.

KVC Westerlo deed zijn beste zaak deze zomer misschien wel met Luka Vuskovic. De jonge verdediger, die maandag 18 jaar oud werd, maakte de overstap van Hajduk Split naar Tottenham.

Dit seizoen wordt hij uitgeleend aan Westerlo, waar hij goed zijn mannetje staat. De Kroatische centrale verdediger staat iedere week 90 minuten op het veld. Bovendien scoort hij ook opmerkelijk veel voor een verdediger.

Met 7 doelpunten op 25 wedstrijden, is hij de best scorende verdediger in de 10 beste Europese competities. Toch lijkt de stap naar Tottenham nu nog wat te vroeg, dat denkt ook Patrick Goots.

"Vuskovic is zeer allround – alleen de pure snelheid ontbreekt hij wat – en er staat een goeie kop op. Hij zal ook wel beseffen dat het voor een terugkeer naar Tottenham te vroeg is", vertelde Goots bij Gazet van Antwerpen.

Hij ziet er echter wel een speler in voor Antwerp. "Ik vind hem alleszins een zéér interessant profiel voor Antwerp, waar na dit seizoen Toby Alderweireld en Zeno Van den Bosch wegvallen uit het hart van de defensie. Meedoen voor de prijzen, en wie weet Europees spelen, zou een ideale tussenstap zijn." Zijn marktwaarde wordt door transfermarkt op 10 miljoen euro geschat.