Jonge doelman krijgt lof van Rik Verheye en heeft duidelijke toekomstplannen: "Daar ga ik nu voluit voor"

Jong Cercle heeft zondag eindelijk weer drie punten gepakt door met 2-1 te winnen van titelkandidaat Sporting Hasselt. De uitblinker van de wedstrijd was doelman Bas Langenbick, die niet alleen zijn team naar de overwinning leidde, maar zelfs felicitaties ontving van Hasselt-eigenaar Rik Verheye.

Langenbick bewees opnieuw zijn waarde voor Jong Cercle met enkele knappe reddingen. Na de wedstrijd kwam Hasselt-eigenaar Rik Verheye persoonlijk naar de jonge doelman om hem te feliciteren.

“Niet te geloven dat hij hier speelt. Ik volg dat allemaal en hoorde al vaker dat hij punten pakt", citeert Verheyen in Het Nieuwsblad.

De felicitaties van de Hasselt-eigenaar gaven Langenbick uiteraard een goed gevoel. "Dit was een dankbare match om te spelen. Zeker met het publiek. Het is wel mooi als iemand als Rik Verheye dat zegt", aldus de doelman van Jong Cercle.

Stevige concurrentie

Met vijf volwaardige keepers bij Cercle Brugge, waaronder Delanghe, Warleson, Room en De Bel, is de strijd om een plaats in het doel zeer intens. Wat de toekomst voor de jonge doelman brengt, is nog onduidelijk.

Room heeft een optie in zijn contract, en de aanwezigheid van Warleson en Delanghe maakt de situatie complex voor Langenbick. Toch heeft de doelman van Jong Cercle en duidelijk doel voor ogen. "Mijn ambitie is om door te schuiven en tweede doelman te worden. Daar ga ik nu voluit voor."