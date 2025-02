Bernd Storck (Kortrijk) kritisch richting STVV: "Ik ben verbaasd dat ze dat niet aanpassen"

KV Kortrijk is nu al zeker van de playdowns. En dus is de kans realistisch te noemen dat ze nog drie keer tegen STVV aan de bak zullen moeten. Te beginnen met aankomend weekend op het kunstgras van Stayen.

STVV staat momenteel veertiende in de stand met 25 punten, KV Kortrijk volgt als vijftiende met 20 eenheden. Het nummer vijftien degradeert rechtstreeks, het nummer veertien mag nog een barragewedstrijd spelen tegen een ploeg uit de Challenger Pro League.

Levensbelangrijke zespuntenmatch

En dus hangt er toch wel heel wat af van het duel tussen STVV en Kortrijk op Stayen volgende zaterdag. Bij De Kerels zetten ze dan ook alles op alles om de mensen naar Stayen te krijgen.

Het wordt dan ook heel belangrijk duel, want als Kortrijk zou kunnen winnen, dan komen ze al tot op twee punten van STVV. "En dan is in de playdowns nog vanalles mogelijk", beseft Brecht Dejaegere.

Storck is verbaasd over het kunstgras op Stayen

"Op kunstgras spelen? Dat is iets anders, dat klopt. Maar daar moeten we niet mee bezig zijn. Uiteindelijk moet je als profvoetballer op elk soort veld kunnen spelen", aldus nog de middenvelder.

Al was zijn coach Bernd Storck iets minder te spreken over het kunstgrasveld. "Zo'n veld is voor mij meer zaalvoetbal. We moeten ermee leren omgaan, maar ik ben verbaasd dat ze dat niet aanpassen."