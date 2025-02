📷 Sterkhouder verlengt contract bij KRC Genk: "Hij zorgt voor een goed evenwicht in onze jonge kern"

KRC Genk kan ook volgend seizoen rekenen op de diensten van Patrik Hrosovsky. De club maakte vandaag bekend dat Hrosovsky zijn contract met één seizoen heeft verlengt.

In 2019 maakte Hrosovsky de overstap van het Tsjechische Viktoria Plzeň naar KRC Genk. Na een succesvolle periode in Tsjechië, waarin hij drie landstitels veroverde, werd hij voor 6,5 miljoen euro naar België gehaald.

De middenvelder heeft inmiddels meer dan 220 officiële wedstrijden gespeeld voor KRC Genk, waarin hij 18 doelpunten maakte en 17 assists gaf. In 2021 won hij zelfs de Croky Cup met KRC Genk.

“Genk is mijn tweede thuis geworden”, vertelt de middenvelder op de clubwebsite. “Mijn familie en ik voelen ons hier goed, mijn kinderen zijn hier geboren. Genk heeft een speciale plaats in mijn hart.”

Technisch directeur Dimitri de Condé is blij met de contractverlenging. “We zijn erg blij dat Patrik zijn engagement bij onze club voortzet. Met zijn ervaring zorgt hij voor een goed evenwicht in onze jonge kern."

Naast zijn succesvolle clubcarrière is Hrosovsky ook een vaste waarde in de Slowaakse nationale ploeg. Hij was aanwezig op de afgelopen drie Europese kampioenschappen en heeft inmiddels 57 interlands achter zijn naam staan.