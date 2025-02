Germarchandeer met beloftenteams zet ook kwaad bloed: topteams maken één JPL-club in het bijzonder woedend

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Pro League stemt donderdag over een nieuwe competitiehervorming, waarbij volgend seizoen 18 clubs in de hoogste klasse spelen en de play-offs verdwijnen. Dit betekent dat er dit seizoen geen enkele ploeg rechtstreeks degradeert.

Enkel de laatste in de stand – momenteel Beerschot – moet nog barrages spelen tegen de derde uit de Challenger Pro League. De twee beste tweedeklassers promoveren rechtstreeks naar 1A.

Voor veel eersteklassers betekent dit format een verlengd verblijf op het hoogste niveau. Clubs uit de onderste regionen, zoals KV Kortrijk, STVV en Westerlo, hoeven zich geen zorgen meer te maken over degradatie. Beerschot, dat er momenteel belabberd voorstaat, krijgt een onverwachte kans om zich via de barrages te redden.

In tweede klasse blijft de promotieregeling ongewijzigd, maar sommige clubs waren aanvankelijk terughoudend. Zij kregen als compensatie een groter deel van het tv-geld.

Een belangrijke kwestie was de aanwezigheid van U23-teams in de Challenger Pro League. Jong Genk zou normaal gezien grote kans hebben om te degraderen, maar dankzij een nieuw voorstel blijven ze behouden. Voortaan moeten er altijd vier beloftenteams van eersteklassers in 1B spelen.

Dat betekent dat ook Jong AA Gent volgend seizoen zal toetreden. Enkel wanneer een U23-team op een degradatieplaats eindigt én een ander belofteteam uit de amateurreeksen promoveert, kan er nog een verschuiving plaatsvinden.

Niet iedereen is gelukkig met de hervorming. Standard, AA Gent en Union waren voorstander van de play-offs, die volgens hen de competitie sterker maken en meer topwedstrijden opleveren. Vooral Union reageert kritisch op de manier waarop de topclubs hun beloftenploegen in de tweede klasse verankerd hebben, weet HLN.

Ondanks de verdeeldheid werd de hervorming met enthousiasme onthaald door de meeste clubs. Mocht een club echter nog naar het BAS of de rechtbank stappen om de wijzigingen in een lopend seizoen aan te vechten, dan kan het hele plan nog op losse schroeven komen te staan.