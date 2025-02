Heel interessante piste gelanceerd voor Kevin De Bruyne? "Zou hij geen telefoontje krijgen van Kompany?"

De toekomst van Kevin De Bruyne bij Manchester City lijkt steeds onzekerder. Na jaren van succes en onvergetelijke prestaties is de vraag steeds dringender: waar speelt de Rode Duivel volgend seizoen?

Hoewel het nog niet officieel is, lijkt het er sterk op dat De Bruyne niet bij City zal blijven. Recent werd hij nog met een staande ovatie bedankt door de fans, na een teleurstellende topper tegen Liverpool, een teken van respect en wellicht ook van afscheid.

Er wordt al langer gespeculeerd over de volgende stap in de carrière van De Bruyne. De geruchten over een mogelijke contractverlenging bij City lijken inmiddels van de baan. Sam Kerkhofs, een van de panelleden in de voetbalpodcast 90 Minutes, hoopt dat De Bruyne nu in schoonheid kan afsluiten. Maar waar gaat hij dan naartoe?

Vorig jaar werd Real Madrid genoemd als mogelijke bestemming voor De Bruyne, waar hij de ideale opvolger van Luka Modric zou kunnen worden. Maar na de recente prestaties bij City lijkt die optie minder waarschijnlijk.

De MLS wordt vaak genoemd als een mogelijke nieuwe uitdaging, met de stad San Diego als een veelgenoemde bestemming. De stad ligt dicht bij Los Angeles, wat het aantrekkelijk maakt voor De Bruyne, die daar in een rustiger tempo zou kunnen spelen en genieten van het leven buiten het veld.

Toch blijft er ook een Duits verhaal rond De Bruyne hangen. In het panel van de podcast werd opgemerkt dat de sterspeler van City in het verleden hard had gewerkt om een transfer naar Bayern München te realiseren, maar dat Wolfsburg deze destijds weigerde. "Zou hij nog niet eens een telefoontje van München krijgen?", oppert Sam Kerkhofs. Het lijkt een romantische gedachte, maar gezien zijn status als vrije speler kan Bayern nu misschien alsnog toeslaan.

De Bruyne's toekomstige bestemming lijkt dus open te liggen. In de Duitse pers en onder de Belgische voetbalsupporters wordt Bayern München genoemd als een mogelijke optie, vooral gezien het verleden van De Bruyne met de club. Toch zijn er twijfels of hij echt terug naar Duitsland zal gaan, zeker gezien de levensfase waarin de middenvelder zich bevindt. Zou hij niet liever een andere, rustigere levensstijl omarmen, bijvoorbeeld in de MLS?