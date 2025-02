Iets unieks sneuvelt bij KRC Genk, maar: "Dat is bijzaak"

KRC Genk heeft afgelopen weekend voor het eerst sinds de openingsspeeldag punten verloren in eigen huis. Zo komt er een einde aan een reeks van 12 opeenvolgende thuisoverwinningen. Hard komt dat wel niet aan in de spelersgroep.

KRC Genk kan al van een heel geslaagd seizoen spreken. Drie speeldagen voor het einde van de reguliere competitie is het belangrijke doel al behaald, en dat is een Europees ticket.

Nu zullen Thorsten Fink en zijn troepen eerst Champions League-voetbal willen veiligstellen, voor ze zich vol op de titel focussen. Dat zal wel het grote einddoel blijven van de Limburgers.

Er was dan ook nog die indrukwekkende thuisreeks van 12 opeenvolgende zeges. Daar kwam na het 0-0 gelijkspel tegen KAA Gent een einde aan. Veel teleurstelling heerst er wel niet over dat feit in de Genkse kleedkamer.

"Het is natuurlijk jammer, maar je mag ook niet vergeten dat we nog niet verloren hebben in eigen huis", zei Matte Smets. Genk heeft dit seizoen in eigen huis nog verloren, een sterkere thuisreputatie konden ze bijna niet creëren.

Jarne Steuckers zit er ook niet mee in zijn hoofd. "Bij mij speelt dat niet echt mee. Bij ieder gelijkspel of iedere nederlaag zijn we ontevreden vanwege de verloren punten. We blijven nu gewoon positief doorgaan", zegt de winger.

"Dat is bijzaak", zegt kapitein Bryan Heynen over dat thema. "Het vorige record werd verbroken, dit is iets waar we trots op mogen zijn." Toch verrassend dat