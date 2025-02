📷 'Lijstje met geïnteresseerden dikt aan: dit is prijskaartje voor sterkhouder Antwerp'

Het ziet er naar uit dat het wel eens een drukke zomertransferperiode zou kunnen worden op de Bosuil. Heel wat sterkhouders staan immers in de belangstelling van buitenlandse clubs.

Dat betekent kwaliteitsverlies voor het team van Jonas De Roeck, maar ook vele miljoenen als inkomsten om te kunnen werken.

Ook Mahamadou Doumbia geniet de nodige interesse uit het buitenland. De speler heeft een marktwaarde van 5 miljoen euro volgens Transfermarkt en ligt nog tot midden 2027 onder contract.

Volgens de Turkse transferjournalist Ekrem Konur mikt Antwerp op een verkoopprijs van 10 tot 15 miljoen euro voor de middenvelder.

Hij noemt meteen ook de ploegen die interesse hebben om de Malinees binnen te halen. Naast Napoli, Everton en Brighton zou nu ook Sevilla de nodige interesse tonen.

🚨🆕 #Antwerp 🇲🇱

Napoli, Sevilla, Everton and Brighton are monitoring the situation of Antwerp's Malian midfielder Mahamadou Doumbia.



💰The Belgian club have set a price tag of around 10/15 million euros for Doumbia. pic.twitter.com/3LVskoGoZA