In de Conference League nog tegen KAA Gent gespeeld, nu op het vliegtuig terug naar Brazilië: Barcelona neemt afscheid van toptalent na anderhalf seizoen

Het Europese avontuur van Vitor Roque (20) zit er na anderhalf jaar al weer op. Real Betis leende de jonge Braziliaan van Barcelona, maar besliste om hem terug te sturen. Barcelona heeft op hun beurt dan weer beslist om Roque aan het Braziliaanse Palmeiras te verkopen.

Het begon allemaal zó veelbelovend voor Vitor Roque in Europa: De piepjonge Braziliaan werd in januari 2024 voor 30 miljoen euro door Barcelona gekocht van het Braziliaanse Athletico-PR.

Rivaliteit met Endrick

Het plaatje paste perfect in het hoofd van Barcelona-fans: Roque werd op hetzelfde moment gehaald als de ook piepjonge Braziliaanse spits, Endrick (18). Die laatste werd gehaald door Real Madrid voor meer dan 45 miljoen en een rivaliteit voor de volgende 15 jaar leek geboren.

Maar niets was dus minder waar. Dit seizoen werd Roque uitgeleend aan Real Betis, in de hoop dat hij daar wat minuten en doelpunten kan verzamelen. Maar de Braziliaan speelde verre van alles voor Betis en scoorde 7 doelpunten in 26 wedstrijden. Het seizoen daarvoor kwam hij pas tweemaal tot scoren voor Barcelona.

Het is wel opvallend om te zien hoe snel het allemaal achteruit is gegaan voor Roque. Ruim een week geleden speelde hij nog tegen AA Gent in de tussenronde van de Conference League, waarin hij rood pakte.