Tissoudali bedankt Vanhaezebrouck en spreekt zich uit over terugkeer naar België

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tarik Tissoudali speelt in de Verenigde Arabische Emiraten. Zijn ploeg Khor-Fakkan is niet bepaald een ronkende naam.

Een goal en drie assists in vier wedstrijden. Tarik Tissoudali heeft zijn stempel meteen weten te drukken bij zijn nieuwe club in de Verenigde Arabische Emiraten.

“Het niveau ligt niet heel hoog: spelers zijn wat minder en door de warmte ligt de intensiteit lager”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Voor het eerst sinds lang speel ik niet voor de top, maar voor een soort Kortrijk van de Emiraten.”

De club wist zich vorig seizoen pas op de slotspeeldag te redden, maar hij voelt zich er goed. Ook conditioneel staat Tissoudali nog heel erg scherp.

“Bij PAOK ook. De trainingen daar waren te zacht voor me. Door Gent. Ik leerde er Europees voetbal kennen, werd Marokkaans international én kreeg er een grotere tank. Dankzij de zware voorbereidingen onder Hein. Gent zal altijd mijn club blijven.”

Een terugkeer naar de Jupiler Pro League, dat is niet meer aan de orde. “Neen, ik ben de zon gewend nu”, lacht hij. “Je wordt elke dag blij wakker. Ik zit hier in een hotel, aan een strand, lekker rustig, op een eindje van Dubai. Mensen zijn lief, nodigen me uit om te komen eten omdat ik hier alleen zit.”