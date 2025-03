🎥 Kevin De Bruyne leidt Manchester City voorbij Miron Muslic ondanks een sterke...Hazard

Zoals verwacht domineerde Manchester City de wedstrijd, maar had het moeite om de openingsgoal te maken. Ondanks het overwicht waren het de bezoekers die na 38 minuten verrassend op voorsprong kwamen.

Net voor rust bracht De Bruyne zijn City langszij met een knappe assist. Zijn vrije trap werd perfect binnengekopt door Nico O'Reilly.

Ook in de tweede helft moest City hard werken. Plymouth-doelman Conor Hazard hield zijn ploeg lang overeind met enkele knappe reddingen.

Pas in het laatste kwartier slaagde Manchester City erin de ban te breken. Opnieuw was het O'Reilly die scoorde.

In de blessuretijd nam De Bruyne zelf alle spanning weg. Na een perfecte assist van Erling Haaland tikte de Rode Duivel de 3-1 binnen en verzekerde zo de kwalificatie voor City.

Roles reversed 🔁



Erling Haaland plays it across to Kevin De Bruyne who grabs @ManCity's third ⚽️#EmiratesFACup pic.twitter.com/oQPcmk23Wv