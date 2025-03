Club Brugge wees gewaarschuwd! Nieuwkomers verkeren in bloedvorm bij Aston Villa

Het is te hopen dat Club Brugge naar de laatste wedstrijden van Aston Villa heeft gekeken. Daar zijn namelijk twee naam met heel wat fluo uit aan te duiden: Marco Asensio en Marcus Rashford. De twee aanvallers worden door Aston Villa gehuurd en lijken in bloedvorm te verkeren bij hun nieuwe club.

Wie dinsdag dacht dat Aston Villa een zeer haalbare kaart zal worden voor Club Brugge, had duidelijk niet naar de bank gekeken. Villa mocht dan wel kansloos onderuit zijn gegaan tegen Crystal Palace (4-1), maar hun grootste troeven voor nu dinsdag zaten toen op de bank.

Het gaat natuurlijk om nieuwelingen Marco Asensio en Marcus Rashford. Beide spelers werden geleend van respectievelijk Paris Saint Germain en Manchester United en hopen in Birmingham hun topvorm van weleer terug te vinden.

Tweemaal Rashford

Beide heren stonden allebei in de basis voor Villa, in hun bekerduel tegen tweedeklasser Cardiff City. The Villains wonnen makkelijk in eigen huis met 2-0 met twee doelpunten van Asensio. Ook Rashford had een voet in beide doelpunten.

Nadat de Engelsman goed werd diep gestuurd door Tielemans legde hij de bal perfect in de voeten van Asensio, die hem binnen legde. Ook de voorzet van Leon Bailey (ex-Genk) liet Rashford slim voorbijgaan zodat zijn Spaanse ploegmakker zijn tweede van de avond kon scoren.

4 in 6

Asensio zit inmiddels aan 4 doelpunten in 6 wedstrijden voor Villa. Het is niet ontoevallig dat hij en Rashford elkaar zo goed kunnen vinden op het veld. Beide spelers leken op een zijspoor te zitten bij hun club en hadden een frisse adem nodig bij een andere club.

Die frisse adem lijken ze bij Villa gevonden te hebben. Club Brugge zal dus goed moeten uitkijken voor Asensio en Rashford nu dinsdag.