Stijn Stijnen weet welk moment hem veranderde: "Sommige mensen hebben messen in mijn rug gestoken"

Stijn Stijnen heeft in zijn carrière al heel wat meegemaakt, maar zijn passage bij Sporting Hasselt liet diepe sporen na. Waar hij aanvankelijk op handen werd gedragen, keerde de situatie plots tegen hem.

"Sommige mensen hebben messen in mijn rug gestoken", zegt hij daarover in HBvL. Achteraf beseft hij dat hij te naïef was, ondanks meerdere waarschuwingen. "Ik dacht dat ik het onder controle had, maar dat bleek niet zo te zijn."

Die ervaring heeft hem veranderd, vooral in hoe hij zijn rol als trainer bij Patro Eisden invult. "Ik ben voorzichtiger geworden, en dat voel je ook in hoe ik nu werk. Er is meer wantrouwen, maar dat betekent niet dat ik me niet smijt. Op voetbalvlak ga ik nog altijd all the way."

Daarnaast is hij ook anders gaan kijken naar zijn manier van leidinggeven. "Ik dacht vroeger dat ik altijd gelijk had", geeft hij lachend toe. "Ik duldde weinig tegenspraak. Niet omdat ik dacht dat ik de wijsheid in pacht had, maar het scheelde niet veel. Nu sta ik meer open voor andere meningen."

Naast het voetbal is er één constante in zijn leven die voor hem boven alles gaat: zijn dochters Alena en Juliana. "Elk lief woord van hen betekent meer voor mij dan eender welk sportief compliment," zegt Stijnen. "Als ze me vertellen dat ik de beste papa ter wereld ben, dan is dat onbetaalbaar."

Zijn dochters begrijpen de heisa rond zijn persoon niet altijd, maar ze gaan er goed mee om. "Ik had hen gewaarschuwd dat ze ermee geconfronteerd zouden worden, want kinderen kunnen hard zijn. Na die heisa over de verwarming in onze kleedkamer kregen ze ook vragen. Maar als ze horen dat ik een moeilijke mens zou zijn, vinden ze dat hilarisch. Bij hen ben ik een echte softie."