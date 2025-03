FIFA bestudeert nog vier nieuwe en innoverende regels: VAR-challenges, uitleg over beslissingen en... volledig nieuwe aanpak buitenspel

Op 1 maart begon de FIFA vier nieuwe voorstellen voor voetbalregels te bestuderen die de manier waarop het spel wordt gespeeld, mogelijk drastisch zullen veranderen. Als deze regels worden aangenomen, zullen ze vanaf 1 juli 2025 in werking treden.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die we mogelijk in de toekomst kunnen verwachten.

De eerste regelwijziging betreft de buitenspelregel. Onder het nieuwe voorstel van Arsène Wenger wordt een speler alleen buitenspel gemeld als zijn hele lichaam de lijn van de laatste verdediger overschrijdt, in plaats van de huidige regel waarbij zelfs de kleinste millimeter van het lichaam bepalend is. Dit zou het aantal buitenspelbeslissingen drastisch kunnen verminderen, wat vaak leidde tot discussies over marginale situaties.

Een andere voorgestelde verandering is dat scheidsrechters na raadpleging van de VAR hun beslissing aan het publiek in het stadion zullen uitleggen via een microfoon. Dit zou de transparantie van arbitrale beslissingen vergroten en de communicatie tussen scheidsrechters, spelers en fans verbeteren. Toeschouwers kunnen dan direct begrijpen waarom een bepaalde beslissing is genomen, wat het vertrouwen in de scheidsrechters zou kunnen versterken.

Daarnaast wordt het "challenger-systeem" voorgesteld, waarbij coaches een beperkt aantal keer de mogelijkheid krijgen om een VAR-beoordeling aan te vragen. Dit systeem zou trainers meer controle geven over de beoordeling van betwiste acties, hoewel het gebruik van de VAR wel gemonitord zou worden om misbruik te voorkomen.

De laatste wijziging betreft de mogelijkheid voor scheidsrechters om de chronometer te stoppen. Dit zou gebeuren bij betwiste situaties of in gevallen van ernstige verwondingen, zodat tijdverlies tijdens de wedstrijd wordt verminderd. Het doel is om de effectieve speeltijd te verhogen en tijdverspilling door zogenaamde ‘afremmingen’ te voorkomen, wat vaak de flow van een wedstrijd verstoort.

Als deze regels daadwerkelijk worden goedgekeurd, kunnen ze vanaf 1 juli 2025 worden toegepast en het voetbalspel aanzienlijk veranderen, zowel op het veld als voor de toeschouwers.