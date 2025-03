Vincent Kompany heeft wens duidelijk gemaakt: Bayern zal 60 miljoen moeten betalen voor ex-Anderlecht-speler

Vincent Kompany heeft duidelijk zijn oog laten vallen op Bart Verbruggen, de 22-jarige keeper van Brighton & Hove Albion, die naar verluidt in de belangstelling staat van verschillende topclubs, waaronder Bayern München.

De Duitse gigant ziet in Verbruggen de ideale opvolger van Manuel Neuer, die langzaam zijn carrière richting de afsluiting ziet gaan. Kompany, die eerder met Verbruggen samenwerkte bij Anderlecht, zou de Nederlandse doelman graag naar Bayern willen halen.

Volgens berichten uit de Engelse media, waaronder The Mirror, vraagt Brighton & Hove Albion een aanzienlijke som van zestig miljoen euro om Verbruggen los te weken. Het is geen geheim dat de keeper zich in zijn ontwikkeling naar de top heeft gepositioneerd. Zijn uitstekende prestaties in de Championship hebben de aandacht getrokken van enkele van de grootste clubs in Europa.

De interesse van Bayern München in Verbruggen is logisch, gezien de naderende afzwaai van de huidige eerste doelman, Manuel Neuer, die nog wel onder contract staat tot 2026. Dit zou Verbruggen de kans bieden om zich verder te ontwikkelen onder de vleugels van de ervaren Duitse keeper, alvorens hij zijn eigen kans als nummer één te grijpt.

Bayern heeft overigens al een andere doelman, Alexander Nübel, maar die lijkt niet meer in aanmerking te komen voor de vaste basisplek na zijn uitleenbeurt bij VfB Stuttgart.

Kompany, die de ontwikkeling van Verbruggen van dichtbij heeft meegemaakt, ziet veel potentieel in de jonge keeper. In Anderlecht werd Verbruggen al geprezen om zijn capaciteiten, zowel onder de lat als met zijn voeten, iets wat in het moderne voetbal steeds belangrijker wordt.