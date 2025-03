Club Brugge ziet verdediger na bijna tien seizoenen vertrekken naar Noorwegen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Denzel De Roeve neemt na bijna tien jaar afscheid van Club Brugge. Bij de hoofdmacht maakte hij nooit minuten, hij kwam uit voor Club NXT.

Opvallende transfernieuws uit West-Vlaanderen. Daar meldt Club Brugge op maandag dat verdediger Denzel De Roeve na bijna tien jaar afscheid neemt van de club.

De 20-jarige verdediger mocht bij het A-elftal enkele keren op de bank plaatsnemen, maar kon er nooit minuten maken. Ongetwijfeld niet het einde waar hij op gehoopt had bij blauw-zwart.

De Roeve maakt de overstap naar het Noorse SK Brann, waar hij een contract van 3,5 seizoenen ondertekende. Van zijn tijd bij Club, speelde hij de laatste drie jaar bij Club NXT.

Sinds dit seizoen trainde hij er mee met de A-ploeg. In totaal was hij goed voor twee doelpunten en zes assists in 65 wedstrijden bij Club NXT.