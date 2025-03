Hayen heeft zijn huiswerk gemaakt en weet héél goed waar de sleutel voor Club Brugge ligt om Aston Villa (nog eens) te verslaan

Club Brugge ontvangt dinsdag Aston Villa in de Champions League. Ook Nicky Hayen beseft dat blauw-zwart een unieke kans krijgt om geschiedenis te schrijven. En de coach weet ook met welke pen er moet geschreven worden.

Club Brugge is namelijk allesbehalve kansloos tegen Aston Villa. Meer zelfs: voor de jaarwisseling won blauw-zwart nog met het kleinste verschil van The Lions.

De heenwedstrijd in het Jan Breydelstadion wordt alvast cruciaal. Ook Nicky Hayen beseft dat de wedstrijd van dinsdag allesbepalend zal zijn.

Héél wisselvallig buitenshuis, quasi ongeslagen thuis

"Van hun laatste negen uitwedstrijden heeft Aston Villa er zeven verloren", heeft Hayen zijn huiswerk gemaakt. "In eigen huis zijn ze dan weer veertien wedstrijden ongeslagen."

"Met zo'n statistieken is het duidelijk dat we thuis moeten winnen", trapt de coach van Club Brugge een open deur in. "In Birmingham is het namelijk heel lastig om iets recht te zetten."

Hoe zal Aston Villa in Brugge komen voetballen?

Hayen verwacht overigens dat Aston Villa zich vanaf minuut één zal presenteren. "Ik verwacht veel intensiteit van een ploeg die aanvallend zal voetballen."