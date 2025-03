Maakt Xabi Alonso deze zomer dan toch zijn overstap? 'Twee Europese grootmachten zijn (nog steeds) geïnteresseerd en... lijken hun eigen coach met plezier opzij te duwen voor Spanjaard'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Is Xabi Alonso bezig aan zijn laatste maanden als coach van Bayer 04 Leverkusen? Twee Europese grootmachten maken de Spanjaard het hof.

Xabi Alonso kreeg vorig seizoen al de kans om andere oorden op te zoeken. Manchester City, Real Madrid en Bayern München hadden pen en papier klaarliggen om een contract op te stellen.

De Spaanse coach koos er echter voor om Bayer 04 Leverkusen trouw te blijven. Ook dit seizoen doen Die Werkself het uitstekend. Al lijkt de titel verloren aan Bayern München.

Overstap met een seizoen vertraging?

Maakt Alonso deze zomer dan wel de langverwachte transfer? De Spaanse én Engelse media weten dat de interesse nog steeds concreet is.

Manchester City en Real Madrid azen nog steeds op Alonso. Beide teams denken op die manier al aan de opvolging van respectievelijk Pep Guardiola en Carlo Ancelotti.

Bayern München haakt af

Bayern München is voorlopig niet meer in de race. Der Rekordmeister koos afgelopen zomer uiteindelijk voor Vincent Kompany. Onze landgenoot zit héél stevig in het Beierse zadel.