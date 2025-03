🎥 Doelman en verdediger mogen opgelucht ademhalen na controversiële rode kaarten

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Beerschot-doelman Nick Shinton kreeg zondag tegen KV Mechelen een rode kaart na een handsbal buiten het strafschopgebied. De doelman krijgt echter geen schorsing.

De uitsluiting van Shinton kwam er nadat hij een potentieel doelpunt van KV Mechelen voorkwam door de bal buiten de zestienmeter met de hand te beroeren. Aangezien er geen sprake was van een zware overtreding en Shinton nog een blanco strafblad had, besloot het bondsparket mild te zijn in de sanctie.

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal stelde volgens de Gazet van Antwerpen een schorsing van één wedstrijd met uitstel voor, samen met een boete van 500 euro. Hierdoor blijft hij dus inzetbaar voor de wedstrijd tegen STVV.

Nu Shinton geen effectieve schorsing krijgt, rijst de vraag of hij vrijdag tegen STVV gewoon zijn plaats terugkrijgt. Zijn vervanger, Wouter Matijas, speelde een indrukwekkende invalbeurt tegen KV Mechelen en pakte zelfs een penalty.

Rode kaart Christiaan Ravych

Ook in de wedstrijd tussen Cercle Brugge en Antwerp viel een rode kaart. Cercle-verdediger Christiaan Ravych werd uitgesloten na een fout op Gyrano Kerk. Hij raakte de Antwerp-aanvaller op de borst en kin, maar scheidsrechter Bert Put gaf in zijn verslag aan dat het geen ‘ernstig gemeen spel’ was.

Het bondsparket volgde de analyse van Put en beoordeelde de fout als ‘roekeloos’ in plaats van extreem gevaarlijk. Hierdoor werd ook Ravych met een lichte sanctie bestraft, wat in lijn ligt met de beslissing in de zaak-Shinton. Beide spelers mogen dus opgelucht ademhalen.