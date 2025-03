🎥 Gezien, Thibaut Courtois? Rode Duivel is andermaal de held van zijn team en doet dit in strafschoppenreeks!

De held van de avond was opnieuw Matz Sels. Dankzij een strafschoppenserie heeft de Belgische doelman Nottingham Forest naar de kwartfinales van de FA Cup gebracht. Ipswich was het slachtoffer van dienst.

De Premier League maakte afgelopen weekend even plaats voor de achtste finales van de FA Cup. Nadat er al wat verrassingen waren, zoals de kwalificatie van Fulham tegen Manchester United en Preston tegen Burnley, was het Nottingham Forest dat bijna struikelde in de laatste wedstrijd van deze achtste finales.

Tegen Ipswich Town zag de huidige derde in de Premier League zelfs de promovendus (18e in de competitie) op voorsprong komen aan het begin van de tweede helft (Hirst, 0-1), voordat ze een kwartier later reageerden (Yates, 1-1).

In het beste seizoen van zijn leven stuurt Matz Sels Nottingham Forest naar de kwartfinales van de Cup

Ondanks een bal op de lat van Gibbs-White aan het einde van de wedstrijd, slaagde Nottingham er niet in om het verschil te maken vóór de verlengingen... en zelfs niet tijdens die verlengingen.

Matz Sels is the shootout hero!



Just look at what it means to @NFFC 🤩#EmiratesFACup pic.twitter.com/npKvLlDjyq — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 3, 2025

Dus werden de twee teams pas beslist na een strafschoppenserie. En hoewel de eerste negen schoten werden benut, stopte Matz Sels die van Jack Taylor om Nottingham naar de kwartfinales te loodsen.

Terwijl Thibaut Courtois waarschijnlijk zijn plaats onder de lat van het nationale team zal heroveren, blijft de voormalige doelman van Strasbourg, Anderlecht en Gent laten zien dat Rudi Garcia op hem kan rekenen in een absoluut uitzonderlijk seizoen op individueel vlak.