🎥 The Office, FC De Kampioenen, Nonkels, Bram Krikke en andere grapjes: ook de admins van Club Brugge zijn on fire dit seizoen én tegen Aston Villa komen ze met dit

Club Brugge wil ook tegen Aston Villa opnieuw gaan stunten in de Champions League. Het verhaal van blauw-zwart is indrukwekkend te noemen en ook op de sociale media scoren de Bruggelingen punten. Met dank aan de nodige humor.

Deze week speelt Club Brugge al zijn zesde thuiswedstrijd in deze campagne in de Champions League. Hoog tijd dus voor de admins van de sociale media-cel om de bekende meme van Bram Krikke van een aantal jaren geleden boven te halen om de telsom te maken.

"Niet één, niet twee, niet drie, daar is nummer vier, ...", u kent het wel - oorspronkelijk in een versie met sloffen sigaretten. Deze keer dus met thuiswedstrijden in de Champions League.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat ze bij blauw-zwart uitpakken met leuke memes en andere. Zo maakten ze ook al eens een filmpje van FC De Kampioenen over de moeilijke keuze tussen de verschillende competities.

Nog meer? Uiteraard. The Fresh Prince of Bel Air, waarom niet:

Nog meer? Uiteraard. Ook bij het Gala van de Gouden Schoen pakten ze al eens uit.

En dan was er ook nog deze na de groepsfase in de Champions League:

Nog eentje om het af te leren? Hier is The Office: