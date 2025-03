Kasper Dolberg zit in een zetel en doet sowieso een lucratieve zaak: 'Besiktas is concreet voor aanvaller, Anderlecht maakt prijskaartje bekend'

Kasper Dolberg geniet concrete interesse van Besiktas JK. Al zullen de Turken het eigen transferrecord moeten breken om de Deen los te weken in Brussel. RSC Anderlecht gaat géén soldenverkoop houden.

We schreven eerder al dat Kasper Dolberg interesse geniet. Enkele Saoedische club zien in de Deen een leuke aanwinst, terwijl ook in Frankrijk en Italië de belangstelling in de aanvaller groeit.

Volgens Turkse media is het Besiktas JK dat concreet in de markt is voor Dolberg. Meer zelfs: Kara Kartallar informeerde al bij RSC Anderlecht naar de voorwaarden en transfersom voor Dolberg.

Is Kasper Dolberg bezig aan zijn laatste maanden bij RSC Anderlecht?

Transfermarkt schat de marktwaarde van Dolberg op dertien miljoen euro, terwijl Anderlecht niet zinnens is om een soldenverkoop te houden. De Belgische recordkampioen wil praten als er minstens vijftien miljoen euro op tafel komt.

Bij paars-wit is er intern immers eenzelfde discussie bezig. Olivier Renard heeft twee opties: Dolberg komende zomer verpatsen en de bankrekening spijzen met miljoenen euro's of de aanvaller een verbeterd contract aanbieden.

Twee opties, hoge transfersom

Het huidige contract van Dolberg loopt overigens tot medio 2027. Daarnaast zijn de aanvaller en zijn gezin gelukkig in Brussel. Een lucratieve transfer of een verbeterd contract? De 27-jarige Deen zit in een zetel.