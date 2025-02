Daar is de (verwachte) concrete interesse: 'Europese topclub meldt zich voor Dolberg, ook Saoedi-Arabië wenkt voor Deen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kasper Dolberg is één van de absolute sterkhouders van RSC Anderlecht. De Deense aanvaller wordt gevolgd door tal van geïnteresseerde clubs. De eerste van die rij heeft zich inmiddels in Brussel gemeld.

Kasper Dolberg ligt momenteel in de lappenmand en dat heeft RSC Anderlecht geweten. De Deense aanvaller was dit seizoen immers al goed voor twintig doelpunten over alle competities heen.

We schreven eerder al dat paars-wit de komende weken een belangrijke knoop moet doorhakken. Gaat Anderlecht het contract van de Deen verlengen of wordt er voor het (snelle) geld gekozen?

Ondertussen heeft de eerste geïnteresseerde club zich in Brussel gemeld. Volgens de Turkse media ziet Besiktas JK in Dolberg dé perfecte vervanger voor Ciro Immobile.

Meer zelfs: Ole Gunnar Solksjaer heeft het licht op groen gezet voor de transfer. De voormalige coach van Manchester United - hij is momenteel in Istanboel aan de slag - wil snel schakelen.

Welke clubs hebben interesse in Kasper Dolberg?

Er zijn namelijk kapers op de kust. Enkele Franse en Italiaanse teams volgen Dolberg. Maar dat is niet alles. Ook in Saoedi-Arabië zijn de prestaties van de Deen opgevallen.