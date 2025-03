Luc Nilis en Stijn Stijnen geven Club Brugge héél veel hoop met krasse uitspraken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Voor Club Brugge staan er deze weken opnieuw heel erg pittige duels op het programma tegen Aston Villa. Kunnen ze de poort naar de kwartfinales in de Champions League openbeuken? Er is hier en daar toch het nodige geloof, ook bij de analisten.

Niet enkel binnen de spelersgroep en bij Nicky Hayen is er het nodige vertrouwen in een goede afloop tegen Aston Villa, dat is er ook bij een aantal kenners van het Belgisch voetbal en de Champions League.

De pijnpunten van Aston Villa

Luc Nilis - fluwelen spits met een verleden bij The Villans - ziet dat er pijnpunten zijn bij Aston Villa waar blauw-zwart kan van profiteren. "Bij balverlies ligt er veel ruimte tussen het verdedigende middenveld en de verdedigers. Club Brugge kan daar gebruik van maken. Dat deden ze tegen Atalanta ook."

"Spitsen die terugvielen, de flankspelers die naar binnen knijpen en buitenom gaan. Daar hebben ze moeite mee. Chelsea maakte daar gebruik van, maar niet genoeg. Club Brugge gaat dat zeker wel doen. Ze gaan dat optimaal benutten."

Focus zal er zijn

"Ik zag Villa enkele keren en ben ervan overtuigd dat Club hen veel pijn kan doen", aldus Nilis in Het Nieuwsblad. Daarin werd hij bijgetreden door Stijn Stijnen, die blauw-zwart zelfs als favoriet ziet.

"Het zal een enorme prestatie zijn om door te stoten, maar ze zijn er zeker toe in staat. Het probleem van de competitie, waar ze al een keer de focus verliezen of de mentaliteit niet goed zit, dat zal in de Champions League niet gebeuren. Dan komen de kwaliteiten boven. Ik zie ze doorstoten. Ik geef ze zelfs meer kans dan Aston Villa."