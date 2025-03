Coosemans moest zowaar zijn beste maat waarschuwen om niet te ver te gaan: "De grootste eikel die er bestaat!"

Colin Coosemans, doelman van Anderlecht, hecht veel belang aan vriendschap, ook binnen het voetbal. Zijn periode bij KV Mechelen heeft hem enkele hechte vrienden opgeleverd, waaronder Mats Rits en Nils Schouterden, die momenteel bij Seraing speelt.

“Fantastische gast. Als je hem tot een kot in de nacht zou opbellen omdat je hulp nodig hebt, dan staat hij er. Goede kok ook trouwens,” lacht Coosemans in Het Nieuwsblad.

Toch maakt hij meteen een kanttekening. “Maar, want er is ook een maar", voegt hij er lachend aan toe. “Op een voetbalveld is dat de grootste eikel die er bestaat. Echt niet te schatten. Het ene moment hilarisch, het andere moment voel je het bloed vanonder je nagels wegtrekken.”

Dat leidde tot een bijzonder moment toen Schouterden naar Eupen vertrok en de twee het seizoen daarna tegenover elkaar stonden. “Ik ging voor de match naar hem toe en zei: ‘Nils, kijk… dit is voetbal. De belangrijkste bijzaak in het leven. Doe niets wat onze vriendschap in gevaar kan brengen hè. Want ik ken u.’”

Schouterden nam de waarschuwing ter harte en hield zich volgens Coosemans “naar zijn normen redelijk rustig” tijdens de wedstrijd. Toch blijft het een memorabele anekdote voor de doelman.

“Ziede ons daar al staan voor de match?” besluit Coosemans met een grijns. “Topgast hoor, maar wat een moment.”