Michael Verschueren spreekt klare taal over Vincent Kompany: "Toen zijn de problemen ontstaan"

De passage van Vincent Kompany bij RSC Anderlecht was van korte duur. Voor de club is zijn vertrek hoe dan ook een gemiste kans geworden.

Van Anderlecht naar Burnley en zo richting Bayern München. Het parcours dat Vincent Kompany afgelegd heeft is bijzonder fraai te noemen. Nochtans had hij bij Anderlecht nog heel veel werk kunnen verrichten.

Michael Verschueren herinnert het zich nog allemaal als de dag van gisteren. “In mijn periode bij Anderlecht was er vaak overleg. Vincent kreeg veel inspraak en voelde zich daar goed bij”, klinkt het in HUMO.

Ook toen Frank Vercauteren bij de sportieve staf kwam was dat volgens Verschueren met het akkoord van Kompany. “De afspraken waren duidelijk: Vincent kreeg inspraak in de manier van spelen, maar niet in de spelersselectie - dat was Frankies domein. Dat werkte goed.”

Maar plots lukte het niet meer zoals het moest. “De problemen zijn pas ontstaan toen Vincent een punt zette achter zijn carrière als speler. Ik maakte toen al geen deel meer uit van het management: ik heb nooit een vergadering met hem en Peter Verbeke of Wouter Vandenhaute bijgewoond.”

Of er op dat moment zaken die hij niet wou opgedrongen zijn aan Kompany, daar kan Verschueren naar eigen zeggen geen antwoord op geven.