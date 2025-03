OFFICIEEL: Lommel SK heeft nieuwe hoofdcoach gevonden die een ton aan ervaring meeneemt naar Limburg

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Lee Johnson is officieel de interim-hoofdcoach van Lommel SK tot het einde van het seizoen. Johnson heeft veel ervaring opgedaan in het Engelse en Schotse voetbal, met maar liefst 524 wedstrijden als hoofdcoach.

Johnson heeft al bij verschillende grote clubs gewerkt, zoals AFC Sunderland, Bristol City en Hibernian FC. Bij Hibernian nam hij deel aan Europese kwalificatiewedstrijden en won hij met Sunderland de EFL Trophy.

Vertrouwen van sportief directeur James McCarron

James McCarron, sportief directeur van Lommel SK, is ervan overtuigd dat Johnson de juiste man is voor de taak. “Lee heeft veel ervaring in Engeland en Schotland en heeft bij grote clubs gewerkt. Hij weet hoe het werkt en kent de klappen van de zweep", zegt McCarron op de clubwebsite.

McCarron bedankte ook Ryan Garry, die tijdelijk als interim-hoofdtrainer werkte. “We zijn Ryan dankbaar voor zijn inzet en blij dat hij weer assistent-trainer wordt." Kristof Van Hout blijft werken als assistent-trainer.

Lee Johnson is enthousiast

Lee Johnson is erg blij met zijn nieuwe rol bij Lommel SK. “Ik ben ontzettend blij om interim hoofdtrainer te worden van deze club en kan niet wachten om aan de slag te gaan. Dit is een talentvolle spelersgroep en samen met onze technische staf wil ik onze prestaties als individu en als team verbeteren.”

Lommel SK hoopt dat Johnson het team kan helpen om de resterende wedstrijden van het seizoen beter te presteren. De Limburgers staan momenteel op een dertiende plaats in de Challenger Pro League.