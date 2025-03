Wauw! Anderlecht-speler zijn waarde stijgt met maar liefst 22,4 miljoen euro, Club Brugge zag vijf spelers 60 miljoen duurder worden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Belgische Pro League bevestigt opnieuw zijn status als kweekvijver van talent. Volgens het CIES Football Observatory behoren dertien spelers uit de competitie tot de top 100 van spelers wereldwijd die de grootste marktwaarde-toename kenden in de afgelopen zes maanden.

Daarmee doet de Belgische competitie het beter dan bijna alle andere kleinere Europese competities, met enkel Portugal en Nederland die meer spelers in de lijst hebben.

Club Brugge steekt er met vijf spelers bovenuit. Joaquin Seys, Christos Tzolis, Joel Ordóñez, Chemsdine Talbi en Ardon Jashari zagen hun marktwaarde samen met bijna 60 miljoen euro stijgen. De sterke prestaties in de Champions League dragen ongetwijfeld bij aan deze forse stijging.

Genk plaatst drie spelers in de lijst, al bevinden ze zich lager in het klassement. Konstantinos Karetsas, Yaimar Medina en Matte Smets zagen hun waarde wel aanzienlijk toenemen. Dit toont dat Genk zijn reputatie als opleidingsclub blijft waarmaken.

Simic spectaculair

Anderlecht en Union SG zijn met elk twee spelers ook goed vertegenwoordigd. Bij paars-wit is het vooral Jan-Carlo Simic die indruk maakt. Zijn waarde steeg met 22,4 miljoen euro, waarmee hij de grootste stijger is van alle Belgische spelers. Anderlecht ziet ook César Huerta een mooie sprong maken.

Bij Union SG zijn Franjo Ivanovic en Noah Sadiki de twee vertegenwoordigers. De Brusselse club staat bekend om zijn scherpe scouting en de lucratieve doorverkoop van talent. Dit blijkt opnieuw uit hun aanwezigheid in deze lijst.

Ook Westerlo heeft er één

Ook Westerlo heeft een veelbelovend talent in de rangen. Luka Vuškovic zag zijn marktwaarde met 18,3 miljoen euro stijgen en is daarmee de op één na grootste stijger in België. Zijn waarde wordt momenteel geschat op 21,6 miljoen euro.

Deze evolutie bevestigt dat de Belgische competitie een ideale tussenstap blijft voor jonge talenten die zich willen ontwikkelen voordat ze een transfer naar een topcompetitie maken. Het feit dat zoveel spelers uit de Jupiler Pro League in de lijst voorkomen, toont aan dat de clubs uitstekend werk leveren op het vlak van scouting en talentontwikkeling.

De Belgische spelers in de lijst

+22.4 €M – Jan-Carlo Simic (Anderlecht) – 28.7 €M – 19.8 jaar

+18.3 €M – Luka Vuškovic (Westerlo) – 21.6 €M – 18.0 jaar

+15.9 €M – Franjo Ivanovic (Union SG) – 22.1 €M – 21.4 jaar

+12.4 €M – Joaquin Seys (Club Brugge) – 15.4 €M – 19.9 jaar

+12.2 €M – Christos Tzolis (Club Brugge) – 33.5 €M – 23.1 jaar

+12.1 €M – Noah Sadiki (Union SG) – 23.6 €M – 20.2 jaar

+11.8 €M – Joel Ordóñez (Club Brugge) – 29.2 €M – 20.9 jaar

+11.7 €M – Chemsdine Talbi (Club Brugge) – 15.3 €M – 19.8 jaar

+11.2 €M – Ardon Jashari (Club Brugge) – 19.7 €M – 22.6 jaar

+9.9 €M – César Huerta (Anderlecht) – 18.6 €M – 24.3 jaar

+9.0 €M – Konstantinos Karetsas (Genk) – 13.4 €M – 17.3 jaar

+6.6 €M – Yaimar Medina (Genk) – 9.0 €M – 20.3 jaar

+6.3 €M – Matte Smets (Genk) – 13.9 €M – 21.2 jaar