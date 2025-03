AC Milan of Arsenal? 'Deze Europese topclub praat al héél concreet met Club Brugge en De Cuyper én wil twintig miljoen euro op tafel leggen'

De transfer van Maxim De Cuyper krijgt steeds meer vorm. Het is AC Milan dat het gaspedaal uiteindelijk volledig gaat indrukken. Is er een akkoord in de maak?

Maxim De Cuyper geniet interesse van een resem Europese topclubs. Het zijn Arsenal FC en AC Milan die momenteel het meest concreet zijn en al rond de tafel hebben gezetten met Club Brugge én de speler zelf. Corrierre dello Sport weet dat AC Milan de voorbije dagen is gaan doordrukken. I Rossoneri hebben de contacten met (de entourage van) De Cuyper opgedreven én zitten eveneens met Club Brugge rond de tafel. Is twintig miljoen euro genoeg voor Club Brugge om Maxim De Cuyper te laten vertrekken? Ook over een transfersom is reeds gesproken. Milan wil tot twintig miljoen euro op tafel leggen. Wellicht komen er via een bonussenconstructie nog enkele miljoenen euro's bij. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van De Cuyper op twaalf miljoen euro. Milan ziet in De Cuyper de ideale vervanger voor Theo Hernandez. De 36-voudig Frans international gaat volgend seizoen zijn laatste contractjaar in en is niet van pan om een nieuwe overeenkomst te tekenen. Met andere woorden: Milan wil deze zomer cashen.