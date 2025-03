Het talent waar iedereen in Anderlecht in geloofde en nog steeds bij de club zit, maar helemaal vergeten is: "Zonde"

Je hebt zo van die jongens waarvan iedereen zeker is dat ze gaan doorbreken. Marco Kana was er daar eentje van toen hij zo'n vijf jaar geleden al boven water kwam bij Anderlecht. De toen 17-jarige middenvelder leek een grote toekomst tegemoet te gaan, maar sindsdien ging het bergaf.

Een enorm intelligente jongen met een bovengemiddelde techniek voor een verdedigende middenvelder. Le Professeur noemen ze hem in Neerpede. Maar Kana heeft sinds zijn doorbraak onder het duo Vercauteren-Kompany zich niet meer kunnen manifesteren.

386 dagen ziekenboeg

Een groot deel door zijn blessuregevoeligheid, want elke keer hij zijn plaats leek te gaan verzekeren gebeurde er wel iets dat roet in het eten smeet. Zo bracht hij de voorbije vijf jaar in totaal 386 dagen in de ziekenboeg door. Tja, daar kan je als club dan ook niet op bouwen.

Nochtans was iedereen in Neerpede overtuigd van zijn talent. Vincent Kompany was een grote fan en had hem graag zien doorgroeien. Brian Riemer zag hem een paar keer aan het werk en hoopte hem te kunnen gebruiken als een pion waar hij een team kon rond bouwen. Allemaal njet... Kana lijkt maar niet lange tijd gezond te kunnen blijven.

Geen contractverlenging meer

Sinds enkele weken is hij weer opgedoken bij de Futures. De 22-jarige zat tegen Minsk en Fenerbahçe zelfs op de bank bij de A-ploeg. De bedoeling is hem nu weer fit te krijgen, maar een toekomst bij de A-ploeg zit er niet meer in. Als hij nu vertrekt wordt het definitief, geen uitleenbeurt meer zoals aan Kortrijk vorig seizoen.

Kana heeft nog één jaar contract bij paars-wit, maar een verlenging overwegen ze niet meer gezien zijn blessureverleden. "Zonde', vinden er velen op Neerpede die bij de jeugd met hem werkten. Fit is hij tot heel mooie dingen in staat. Zo'n verdedigende middenvelder die altijd vooruit denkt en in één tijd kan spelen.

Maar Anderlecht kocht voor volgend seizoen al Cédric Hatenboer en heeft ook nog Mats Rits en Majeed Ashimeru onder contract liggen. Ze zien voor hem geen plaats meer in de A-kern of er moet een geweldige ommekeer komen.

Voor Kana worden de volgende maanden bij de Futures dan ook belangrijk. Hij moet bewijzen dat hij fit kan blijven en een meerwaarde kan betekenen voor elk geïnteresseerd team. Want zijn profiel op zich... dat is nog altijd top.