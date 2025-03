Toby Alderweireld lanceert nieuw product en dat is meteen schot in de roos

Toby Alderweireld is aan zijn laatste wedstrijden voor Royal Antwerp FC bezig. Ondertussen is hij ook al druk in de weer voor zijn bedrijf MM Antverpia.

Nadat er al gin, rum en pastis en amaretto verkocht werd door MM Antverpia komt daar nu ook nog eens limoncello bij. Na amper één dag zijn al 1.000 flessen verkocht.

“Ik hou van dat frisse, natuurlijke citroenaroma als je aan een glaasje ruikt. Daarom ben ik hier zelf helemaal weg van”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

“Je kan het zowel drinken als aperitief of als digestief, of je maakt er een cocktail van. De hype van de Aperol Spritz mag wat ons betreft deze zomer veranderen in de Limoncello Spritz. Ook met wat tonic bij is dit drankje trouwens echt lekker.”

Maar eerst blijft de focus nog volop gericht op het voetbal. Aan een rustige zomer denkt Alderweireld nog helemaal niet, ondanks het feit dat zijn voetbalpensioen dichterbij komt.

“Ik ben er nog niet echt mee bezig, al besef ik wel ergens dat het moment er snel zal zijn. Het zijn nog twaalf matchen, nog een dikke duizend minuten competitievoetbal. Daarna is het écht voorbij. Ik probeer gewoon elke week op de volgende match te focussen”, klinkt het.

Alderweireld wil alles geven, tot de allerlaatste minuut. “Maar ik kijk er wel naar uit om wat spontaniteit in mijn leven in te kunnen bouwen. Ik zie mezelf deze zomer al in de tuin zitten met een glaasje. Maar eerst nog duizend minuten volle gas geven.”