Wordt hij de pineut? Storck geeft zijn ongezouten mening over vervangen van Pirard

Opschudding bij KV Kortrijk. Een interview van doelman Lucas Pirard aan een Waalse krant viel niet in goede aarde.

“Ik ben hier niet gelukkig” en “Kortrijk heeft me verraden”. Dat waren de niet mis te verstane boodschappen die doelman Lucas Pirard bij La Dernière Heure deed over zijn huidige werkgever.

Afgelopen winter wou de doelman graag de overstap naar Standard maken, maar uiteindelijk ging dat niet door toen Tom Vandenberghe verkocht werd.

De supporters van de Kerels zijn niet te spreken over de situatie en denken dat Pirard niet meer voor het volle pond voor de club en het behoud zal spelen. Zij willen liever jeugdproduct Ebbe De Vlaeminck in doel zien staan.

Trainer Bernd Storck is echter duidelijk. “Lucas staat tegen OH Leuven in doel”, aldus de coach in Het Nieuwsblad. “Ik heb uitgebreid met hem gesproken en ik begrijp zijn gevoelens ook wel. Vorig seizoen moest hij plots invallen en deed hij het erg goed.”

“Maar aan het begin van dit seizoen werd hij opnieuw aan de kant geschoven omdat de toenmalige coach een eigen doelman wilde halen. Wanneer die uitviel, kreeg Lucas opnieuw zijn kans en stond hij er, maar toen werd hij nogmaals aan de kant geschoven", toont Storck heel veel begrip voor de reactie van Pirard.

Zelfs toen hij het goed deed tegen Club Brugge werd hij weer buitenspel gezet. “Dan is het normaal dat zo’n jongen zich niet gelukkig voelt en zich vragen stelt. Ik heb het volste vertrouwen in hem. Als hij het goed doet, laat ik hem tot het einde van het seizoen staan.”