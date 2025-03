Georges-Louis Bouchez krijgt de wind van voren nu hij competitieformat wil tegenhouden: "Zijn ego is belangrijker dan de inhoud"

Georges-Louis Bouchez, voorzitter van MR en van Francs Borains, wil het nieuwe competitieformat in de Challenger Pro League aanvechten bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). In de voetbalwereld stuit zijn activisme echter op weerstand.

Een bestuurder uit de Pro League hekelt zijn aanpak. “We stonden klaar om te stemmen en plots begint hij daar nog te lullen over enquêtes die zouden aantonen dat supporters play-offs willen", zegt die in Het Nieuwsblad. "Verbaal is hij sterk, maar het was totaal naast de kwestie en ongefundeerd. In zijn plaats zou ik nochtans heel low profile blijven. Eerst zorgen dat je club professioneel gerund wordt en dan kan je praten.”

Ook de staat van Francs Borains komt ter sprake. “Als je ziet in welke omstandigheden je daar moet gaan voetballen… Allesbehalve profvoetbalwaardig.” Volgens hem zou Bouchez zich beter richten op de infrastructuur en werking van zijn club in plaats van op politieke spelletjes binnen de Pro League.

Een andere bestuurder ziet vooral een man die camera’s opzoekt. “Als je een micro ziet, zie je Bouchez. Zijn ego is belangrijker dan inhoud.” Die mening wordt gedeeld door de eerste bestuurder: “In een online meeting toont hij graag in wat voor chique bureau hij zit. Maar inhoudelijk? Dat is een ander verhaal.”

Bouchez’ invloed blijft desondanks groot. “Zijn stem weegt door. Mensen luisteren sneller naar hem dan naar de voorzitter van pakweg Seraing", klinkt het. “Als hij erbij is, ben je ook voorzichtiger met wat je zegt. Zijn politieke macht zorgt ervoor dat je woorden later tegen je gebruikt kunnen worden.”

De strijd om het competitieformat lijkt nog niet gestreden. De vraag blijft of Bouchez met zijn juridische stappen echt iets kan veranderen, of dat hij vooral zichzelf opnieuw in de kijker wil zetten.