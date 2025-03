Ex-Rode Duivels vinden dat Courtois maar één ding moet doen: "En dan moet er daarna over gezwegen worden"

Thibaut Courtois maakt zijn terugkeer bij de Rode Duivels, maar de situatie roept vragen op over de mogelijke spanningen binnen de groep. Hoe gaat de sfeer in de kleedkamer zijn?

Volgens analist Frank Boeckx hoeven we niet per se excuses van Courtois te verwachten. "Ja, toch? Iedereen verwacht excuses van Thibaut, maar ik denk niet dat die er zullen komen. Tegen wie moet hij ‘sorry’ zeggen? Veel spelers weten niet eens wat er echt gebeurd is", aldus Boeckx in HLN.

Ook Marc Degryse spreekt zich uit over de verantwoordelijkheid van de Belgische Voetbalbond. "De voetbalbond moet het initiatief nemen. Ze mogen hun kop niet in het zand steken en doen alsof er níets gebeurd is", zegt Degryse. Hij stelt voor om een groepsgesprek te organiseren waarin iedereen zijn mening kan delen: "Zet iedereen in een grote ruimte en vraag: ‘Zijn er jongens die er een probleem mee hebben dat Thibaut terug is?’"

Toby Alderweireld benadrukt het belang van transparantie en openheid. "Dan is de grote olifant ineens uit de kamer", aldus de verdediger. Degryse voegt daaraan toe dat iedereen de kans moet krijgen om zich uit te spreken. "Als er niemand zijn vinger opsteekt, dan moet er nadien over gezwegen worden", stelt hij.

Degryse is van mening dat de oplossing simpel kan zijn. "Het gesprek moet geen uur duren, hé. Tien minuten en klaar. Als er jongens zijn die zich tekort gedaan voelen, los dan dat op. Een klein beetje water bij de wijn doen, dát moet toch kunnen."

Toby Alderweireld gaat verder en vindt het verstandig als Courtois zelf het initiatief neemt. "Ik zou het wel slim vinden mocht Thibaut zelf iets zeggen. Het gewoon in de groep smijten. ‘Ik vind dat ik juist was, maar mijn reactie erna was niet oké. Sorry daarvoor. Ik heb een fout gemaakt. Niks doen, niks zeggen, lijkt me geen goed idee", besluit Alderweireld.