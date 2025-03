Marc Degryse en Jan Mulder zijn snoeihard voor Aston Villa en nemen géén enkel blad voor de mond

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge ging op bezoek bij Aston Villa op zoek naar een goed resultaat. Ze moesten een 1-3 goedmaken tegen The Villans. Al snel in de wedstrijd liep het volledig verkeerd voor de bezoekers door een rode kaart voor Sabbe. De analisten waren heel streng voor de thuisploeg.

De vroege rode kaart voor Kyriani Sabbe was een doorslaggevend moment: "Sabbe laat zich verrassen en trekt aan de noodrem. De scheidsrechter heeft eigenlijk geen andere keuze", aldus Marc Degryse daarover bij VTM2.

Domme rode kaart

"Sabbe reageert te laat op de rush van Rashford. Hij gaat eerst nog naar de buitenkant en dan komt hij te laat." Timmy Simons pakte meteen in: "Martinez heeft een goede lange bal in huis en dus moest er meer druk op de bal komen. Je overtal of zekerheid heb je achteraan. Je kan niet op zo'n bal gepakt worden."

Toch was er ook heel wat te zeggen over wat Aston Villa zelf liet zien in de eerste helft: "Ze moeten hun ploeg uitfluiten eigenlijk", was Marc Degryse streng.

Veel kritiek voor Aston Villa

"Alles in functie van het resultaat voor Emery en Aston Villa. Het is triest, ze laten niets zien", was ook Timmy Simons streng. En Jan Mulder deed er nog een schepje bovenop.

"Een treurig, laf ploegje? Ja man, het valt me zwaar om te erkennen dat het een goede bal was van Martinez. Als je voorzitter bent van zo'n club moet je tegen de coach zeggen: nog één keer zo spelen en ik ontsla je. Maar wie gaat er straks door jongen? Het zal wel Aston Villa zijn. Het is ergerlijk. Het zijn ergerlijke slimmeriken, zo slim zou ik nooit willen zijn."