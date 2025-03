Geslaagd of niet? Dit denkt Marc Degryse van de Europese campagne van blauwzwart

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge sloot de Champions League met een 3-0-nederlaag af. Aston Villa was twee keer de betere van blauwzwart.

Over twee wedstrijden krijgt Club Brugge zes doelpunten om de oren van Aston Villa. Al zaten de omstandigheden voor blauwzwart twee keer niet mee.

In de heenmatch kreeg Club Brugge in het slot nog twee overbodige goals tegen, terwijl in de terugwedstrijd een rode kaart na een kwartier de match hypothekeerde.

Voor Marc Degryse moet daar allemaal niet te veel aandacht besteed worden aan het feit dat Club Brugge met een fikse nederlaag naar huis moest keren.

“De teneur zal altijd zijn dat dit een geslaagde campagne was”, vertelt hij bij VTM. “Club heeft reclame gemaakt voor het Belgische voetbal.”

“Dat de campagne een beetje op een sisser afloopt, komt ook door die rode kaart. Voor mij kunnen ze de Champions League ook nu nog met opgeheven hoofd verlaten”, besluit hij heel erg duidelijk.

Ook Timmy Simons zag een groot verschil met de campagne van twee jaar geleden. Club Brugge is in heel wat wedstrijden dominant geweest en heeft met veel lef gespeeld.