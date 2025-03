Ilay Camara geeft meer uitleg over zijn keuze, verrassend niet voor Rode Duivels: "Vanzelfsprekend"

Ilay Camara heeft besloten om niet voor de Rode Duivels uit te komen. De 20-jarige Belg met Senegalese roots is opgeroepen door bondscoach Pape Thiaw om de kleuren van Senegal te verdedigen.

De ‘Lions de la Teranga’ staan momenteel tweede in hun kwalificatiegroep voor het WK 2026 en nemen het deze maand op tegen leider Soedan en Togo.

Zijn keuze betekent opnieuw een verlies voor België, dat de laatste maanden meerdere talentvolle spelers zag kiezen voor andere nationale teams. Konstantinos Karetsas (Griekenland) en Chemsdine Talbi (Marokko) gingen Camara recent al voor, ondanks pogingen van de Belgische bond om hen te overtuigen. Ook Mukau (Congo) en Fernandez-Pardo (Spanje) kozen eerder al voor een ander land.

Camara stond nochtans op de radar van de Belgische voetbalbond. In november werd hij voor het eerst opgeroepen door Gill Swerts voor de beloften, maar hij kreeg geen speelminuten in de wedstrijd tegen Tsjechië. Zijn selectie toonde echter aan dat de KBVB hem volgde en mogelijk een toekomst zag voor hem bij de nationale ploeg.

De middenvelder, opgeleid bij Anderlecht, koos eerder om zich via RWDM in de kijker te spelen en maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap naar Standard. Daar brak hij volledig door, wat ook niet onopgemerkt bleef bij de Senegalese bond. Zij namen contact op en overtuigden hem om voor het nationale team uit te komen.

Op Instagram gaf Camara meer uitleg over zijn keuze. “Het is een enorme eer voor mij om Senegal te vertegenwoordigen. Het is een keuze van het hart, iets dat voor mij en mijn familie vanzelfsprekend aanvoelde. Dit land met zijn rijke geschiedenis en passie mogen verdedigen, is een groot privilege.” Hij bedankte zijn familie en entourage en benadrukte dat dit nog maar het begin is van zijn avontuur.