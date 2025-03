Toekomst van Antwerp gegarandeerd? Coach geeft duidelijke waarschuwing mee: "Dat zal onvermijdelijk veranderen"

De U16 van Antwerp heeft geschiedenis geschreven door als eerste jeugdploeg van de club de landstitel op Elite 1-niveau te veroveren. Het team had al eerder zijn talent getoond door vorig jaar de finale van de prestigieuze MTU Cup te bereiken, waarin ze pas na penalty's verloren van FC Barcelona.

“Het is een homogene en al behoorlijk mature groep", zegt coach Geert Emmerechts in GvA. “Ook dit seizoen verloren we geen enkele thuismatch.”

Emmerechts, die eerder acht jaar bij Anderlecht met de jeugd werkte, ziet een sterke lichting, maar blijft voorzichtig in zijn voorspellingen. “Of deze groep uitzonderlijk getalenteerd is, valt moeilijk te voorspellen", zegt hij. Hij verwijst naar de lichting van 1991 bij Anderlecht, die destijds alles won, maar waarvan uiteindelijk geen enkele speler echt doorbrak.

Volgens Emmerechts speelt meer dan enkel talent een rol in de doorbraak van jonge spelers. “Timing, doorzettingsvermogen en mentale kracht worden nu belangrijk", benadrukt hij. “We hebben dit seizoen weinig teleurstellingen meegemaakt, maar dat zal onvermijdelijk veranderen.”

Daarnaast is het volgens hem een realiteit dat de groep uit elkaar zal vallen. “Sommigen trainen al mee met de U23 of spelen bekerwedstrijden met de U19", legt hij uit. “Binnen twee à drie jaar hangt misschien nog dertig procent van deze groep aan elkaar.”

Toch had Emmerechts graag gezien hoe zijn ploeg zich zou meten met de Europese top. “Ik had dit voorjaar graag nog een Europees toernooi meegemaakt", zegt hij. Dat zou een extra graadmeter geweest zijn om de echte potentie van deze generatie in te schatten.