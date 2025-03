Zulte Waregem-supporter slaat politiecommissaris in het gezicht: dit is zijn straf

Vorig seizoen was er een serieus incident na het 1-1 gelijkspel tussen Deinze en Zulte Waregem. Een supporter van Essevee had toen een politiecommissaris in het gezicht geslagen. Nu kent hij zijn straf.

Het was een beladen derby tussen KMSK Deinze (dat ondertussen failliet is) en Zulte Waregem, een jaar geleden. Op 30 maart 2024 speelden ze gelijk. Er was veel politie aanwezig om de bezoekers naar huis te begeleiden. Op een bepaald moment liep het echter mis na afloop. Een supporter van Zulte Waregem sloeg een politiecommissaris in het gezicht. Hij zou onder invloed zijn geweest van 15 pinten en een lijn van de drugs mefedron. Nu kent de fan ondertussen ook zijn straf. Het Nieuwsblad meldt dat de rechter hem veroordeelde tot een werkstraf van 80 uur. Daarmee komt hij goed weg. De openbare aanklager had namelijk een celstraf van 6 maanden, een boete van 8.000 euro en een stadionverbod gevraagd. Volgens VRT Nieuws loopt er bij de KBVB nog wel een onderzoek, waardoor hij een permanent stadionverbod riskeert.