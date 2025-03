Done deal: Anderlecht gelooft volop in deze doelman met verleden bij Lokeren en onderneemt actie

Enkele weken geleden maakte Michiel Haentjens zijn professioneel debuut bij de U23 van Anderlecht. Als beloning daarvoor heeft hij nu een nieuw contract gekregen waardoor hij langer aan de club verbonden is.

Op zijn 18e wordt Michiel Haentjens steeds vaker ingezet bij de RSCA Futures. De jonge doelman werd vorig seizoen geïntegreerd binnen de U23 en heeft onlangs zijn kunnen kunnen tonen.

Nadat hij voor de eerste 19 wedstrijden van het seizoen op de bank zat, maakte hij begin februari zijn professionele debuut in de Challenger Pro League vanwege de afwezigheid van Timo Schlieck. Na een blessure tegen RFC Liège heeft Haentjens nu al drie keer in de opstelling gestaan.

Het vertrouwen van de club

De club heeft vandaag aangekondigd dat zijn contract is verlengd tot 2027. Hij viert dan zijn tienjarig jubileum bij de club, nadat hij van de academie van Lokeren naar de hoofdstad is gekomen.

"Hij is een doelman die zich onderscheidt door zijn uitstekende voetentechniek, zijn betrouwbaarheid in de opbouw van het spel en zijn nauwkeurige passes onder druk", legt Tim Borguet, Chief Academy, uit op de webstek van Anderlecht.

"Michiel is atletisch, technisch sterk op zijn lijn, straalt een indrukwekkende kalmte uit in het doel en leidt zijn verdediging goed. Na bijna tien jaar in Neerpede kijken we ernaar uit om hem te zien evolueren in de Challenger Pro League," besluit hij. Een naam om in de gaten te houden in de komende jaren.