Recordjaar! Dit zijn de gevolgen van wat onze clubs dit seizoen Europees verwezenlijkten

Het Europese avontuur van de Belgische clubs zit erop. Na de uitschakeling van Club Brugge in de Champions League en Cercle Brugge in de Conference League sneuvelden ook de laatste vertegenwoordigers van ons land.

Eerder moesten ook Anderlecht, Union en AA Gent al hun meerdere erkennen in hun tegenstanders tijdens de play-offs. Toch kan België terugblikken op een succesvolle campagne.

Dit seizoen leverde maar liefst 15.650 punten op voor de UEFA-coëfficiënt, een nieuw record. Dat cijfer weerspiegelt de sterke prestaties van de Belgische clubs, ondanks dat geen enkel team de kwartfinales haalde. Dankzij deze puntenaangroei blijft België stevig op de achtste plaats in de Europese ranking, een positie die cruciaal is voor de verdeling van de Europese tickets.

België wist de achtervolgers Tsjechië en Turkije ruimschoots voor te blijven en kwam zelfs wat dichter bij Nederland, dat op de zesde plaats staat. Alleen Portugal kon zijn voorsprong op ons land lichtjes vergroten. Dat verschil zal echter niet verder oplopen, want ook de laatste clubs uit Nederland en Portugal werden deze week uitgeschakeld.

De zekerheid over de achtste plaats betekent dat België de komende twee seizoenen zijn vijf Europese tickets behoudt. Twee clubs mogen aantreden in de Champions League, twee in de Europa League en één in de Conference League. Die verdeling blijft ongewijzigd, wat een belangrijk voordeel is voor de Belgische clubs in de toekomst.

Hoewel de kwartfinales dit seizoen net buiten bereik bleven, toonde België zich opnieuw als een stabiele waarde in Europa. De stevige coëfficiënt laat toe om te blijven bouwen aan een sterker Belgisch clubvoetbal op het Europese toneel. Volgend seizoen ligt er opnieuw een kans om nog dichter bij de top te komen.