Rudi Garcia hakt knopen door: Vanaken en Mechele komen terug, geen Witsel en een wel héél opvallende debutant

In zijn voorselectie heeft Rudi Garcia verschillende voormalige kernspelers van het nationale team geplaatst, te weten Axel Witsel, Dries Mertens, Michy Batshuayi en Christian Benteke. En dus was de vraag: wie zou het allemaal gaan halen in de definitieve lijst?

Een eerste selectie van een nieuwe bondscoach is en blijft altijd iets speciaals. We keken allemaal uit een paar jaar geleden naar de eerste van Domenico Tedesco en die koos toen voor enorme verjonging.

En dus was de vraag wat Rudi Garcia zou gaan doen met zijn eerste selectie voor de barragewedstrijden in de Nations League tegen Oekraïne op 20 maart in Murcia en op 23 maart in Genk.

Mokio de meest opvallende naam?

De coach koos uiteindelijk voor 26 spelers, omdat er twee mensen geschorst zijn voor de wedstrijd in Murcia én vier doelmannen zijn opgeroepen voor de Rode Duivels. De meest verrassende nieuwe naam is misschien wel Jorthy Mokio.

A new chapter begins. 🔱 pic.twitter.com/gKtaGg9EgS — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 14, 2025

Thibaut Courtois zit zoals verwacht opnieuw in de selectie van de nieuwe bondscoach - dat was al enkele dagen duidelijk. Koen Casteels maakte duidelijk te stoppen met de Rode Duivels en is er dus niet meer bij.

En er zijn nog een aantal afwezigen. Zijn er door blessures niet bij: Yannick Carrasco, Orel Mangala, Joaquin Seys, Roméo Lavia en Amadou Onana. Ook van Axel Witsel en de andere oudgedienden uiteindelijk geen spoor.