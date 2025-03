Aanvoerder Schrijvers zet zijn ploeggenoten op scherp voor wedstrijd van het jaar: "Als je nu niet gemotiveerd bent..."

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Morgen speelt OH Leuven een belangrijke wedstrijd tegen STVV. De Limburgers moeten winnen, terwijl OHL thuis sterk is en maar één keer verloor dit seizoen.

Aanvoerder Siebe Schrijvers zegt in Het Nieuwsblad dat iedereen bij OHL gemotiveerd is om de degradatie te vermijden. "Ik denk niet dat iemand nog ergens anders motivatie moet gaan zoeken, ons doel is duidelijk. Als je nu niet gemotiveerd bent, zit je niet op de juiste plaats.”

STVV heeft de laatste tijd een uitstekende prestatie neergezet met twee overwinningen op rij. Toch is Schrijvers niet bang van de Kanaries.

Thuisvoordeel voor OHL

“Het klopt dat STVV de laatste wedstrijden beter speelt dan wij, maar wij hebben thuis ook de laatste wedstrijden altijd resultaten gehaald. Mooi voetbal is nu minder belangrijk dan het resultaat", concludeert de aanvoerder van OHL.

OHL heeft dit seizoen maar één keer verloren thuis. Ze wonnen zes keer en speelden zeven keer gelijk. De enige nederlaag was tegen landskampioen Club Brugge.

Hoewel een gelijkspel niet ideaal zou zijn, weten ze bij OHL dat een nederlaag gevaarlijker is. "We moeten alles geven om die drie punten te pakken", besluit Schrijvers.